Официально санкции против России продлил ЕС

Сообщается, что ЕС сегодня официально одобрил продление экономических санкций против России еще на 6 месяцев.

"Лидеры ЕС снова обсудят, продлевать санкции или нет в июне 2020 года", - подчеркнул он.





Европейский союз 19 декабря официально продлил санкции против России. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Решение о продлении также опубликовано на сайте Европейского совета. В документе говорится, что санкции продлили после докладов президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о состоянии выполнения минских соглашений, с которыми связаны европейские санкции.

"Учитывая, что минские соглашения не полностью выполнены, Европейский совет единогласно принял политическое решение продлить экономические санкции против России", - говорится в решении.