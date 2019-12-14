Кого освободят в рамках обмена пленными рассказала Лутковская

Отвечая на вопрос будут ли освобождены заложники из Крыма и России, она ответила, что в обмене будут участвовать те, кто удерживается на оккупированной территории.





Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Валерия Лутковская рассказала, кого освободят в рамках обмена пленными между Киевом и "Л/ДНР". Об этом она сообщила во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

"Среди них есть и гражданские, и военные", - заявила она.

Также Лутковская добавила, что украинская сторона будет делать все для того, чтобы побыстрее приблизить дату возвращения украинских пленных, однако отметила, что все зависит от видеоконференции, на которой будет поднят вопрос по обмену пленными.