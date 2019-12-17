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Политика Сегодня, 19:3621
Избирательный кодекс с предложениями президента одобрила Рада
Документ поддержали 330 нардепов.

Верховная рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.
В частности, документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.
"Открытые партийные списки во многом схожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А может быть, даже наоборот, он где-то поможет", - подчеркивал спикер ВР Дмитрий Разумков, комментируя доработанный Избирательный кодекс.
Отметим, из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.
Напомним, комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной раде принять Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского.
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Теги: news, новости, Украина, Избирательный, кодекс, 7dniv, 7dnivinfo  
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