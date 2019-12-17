Избирательный кодекс с предложениями президента одобрила Рада

Документ поддержали 330 нардепов.





Верховная рада Украины приняла Избирательный кодекс с предложениями главы государства Владимира Зеленского, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, документ предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Избиратели будут голосовать не только за партию, а за конкретного кандидата в списке партии.

"Открытые партийные списки во многом схожи с мажоритаркой. И если ты сильный, качественный мажоритарщик, то для тебя Избирательный кодекс не будет смертельным. А может быть, даже наоборот, он где-то поможет", - подчеркивал спикер ВР Дмитрий Разумков, комментируя доработанный Избирательный кодекс.

Отметим, из текста кодекса убрали возможность снятия кандидата с предвыборной гонки после того, как правоохранительный орган после проверки кандидата направляет информацию о нем в Центральную избирательную комиссию. В частности, речь идет о сообщениях относительно фактов нарушения кандидатом закона.