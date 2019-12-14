Видеоконференция ТКГ по обмену пленными состоится в понедельник

Так, по словам Олифер, в понедельник стороны проведут видеоконференцию, чтобы обсудить вопрос освобождения лиц, незаконно удерживаемых на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.





Видеоконференция Трехсторонней контактной группы по обмену пленными состоится в понедельник, 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.

"В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференцию Трехсторонней контактной группы назначено на понедельник, 23 декабря 2019", - заявила она.

Напомним, ранее представители незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" отказались от предложения украинской делегации провести видеоконференцию по обмену пленными в пятницу, 20 декабря. Представители бандформирований заявляли, что видеоконференция может состояться в понедельник, 23 декабря.