Заседание по транзиту газа из РФ проведет Кабмин

По словам Гончарука, правительство соберется на заседание после завершения часа вопросов к Кабмину в Раде.
Сегодня состоится заседание правительства, на котором будет обсуждаться вопрос транзита газа из Российской Федерации. Об этом сообщил председатель правительства Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.
"В бюджете были заложены средства от налогообложения в том числе газа .... Так же мы работаем над переговорами с РФ по газу. Там так же измены нет. Наши коллеги прямо сейчас находятся на переговорах. Сейчас идем продолжать заседание правительства по газу с РФ ", - подчеркнул премьер.
Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что соглашение по транзиту газа между Украиной и Российской Федерацией будет обсуждаться в пятницу, 20 декабря.
Как писало РБК-Украина, 19 декабря прошли газовые переговоры по поводу транзита российского газа через Украину в Берлине. По итогам переговоров Украина, Россия и Еврокомиссия достигли принципиального соглашения. По словам Шефчовича, соглашение достигнуто по всем элементам.