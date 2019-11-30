Выплатить Украине газовый долг в 3 млрд долларов согласилась Россия

Минэнерго России и "Газпром" не ответили на запросы агентства о комментариях. Министерство энергетики Украины и "Нафтогаз" от комментариев отказались.





Россия предложила выплатить Украине около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, чтобы положить конец судебным разбирательства. ОБ этом сообщает агентство Reuters со ссылкой источник, близкий к переговорам.

В то же время российские СМИ со ссылкой на источник в российской делегации сообщают, что выплата "Газпромом" 3 млрд долларов "Нафтогазу" будет одним из условий пакетного соглашения по газу между Россией и Украиной.

Напомним, во время газовых переговоров в Берлине, которые состоялись 19 декабря, Украина и Российская Федерация достигли принципиального соглашения относительно транзита. По словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича, соглашение о продлении транзита газа было достигнуто по всем элементам.