Направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине планирует Верховная Рада

Нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства" за основу в первом чтении. За него проголосовали 275 нардепов.





Верховная рада планирует направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине, передае корреспондент РБК-Украина.

Так, документ был разработан с целью реализации программы государственной поддержки малого бизнеса в Украине, направленной на развитие предпринимательства, увеличение объемов производства, экспорта, импортозамещения, высокотехнологичного производства, энергоэффективности, внедрения инноваций.

Предлагается увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц и предусмотреть Министерству финансов Украины расходы в соответствующих объемах по новой бюджетной программе "Фонд развития предпринимательства".





Финансово-экономическое обоснование

Документом предусматривается увеличить поступления в специальный фонд госбюджета за счет средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц на 2 млрд грн и направить их в соответствующих объемах на новую бюджетную программу "Фонд развития предпринимательства".

Также отмечается, что 2020 году в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов их можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.