На провал легализации игорного бизнеса резко отреагировал Зеленский

В частности, Зеленский выразил недовольство тем, что вчера Верховная рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса.





Из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса в Украине будут закрыты все игровые залы. Об этом в своем Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", - отметил он.