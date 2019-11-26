Обыски в здании телеканала "Думская" подтвердили В НАБУ

"Следственные действия санкционированы, их осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений служебных лиц Одесского облсовета во время продажи в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар, 13 в пользу ООО "Шаг вперед", - рассказали в НАБУ.





В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили проведение обысков в здании одесского телеканала "Думская". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, детективы НАБУ проводят обыски в рамках расследования в отношении возможного злоупотребления должностными лицами Одесского областного совета во время продажи нежилых помещений в 2018 году.

Отмечается, что целью обысков в здании телеканала "Думская" является поиск документов о передаче права собственности на данные нежилые помещения. В ведомстве подчеркнули, что следственные действия не связанные с деятельностью телеканала.