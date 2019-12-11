Снять электронный браслет с Гладковского разрешил суд

По словам адвоката, сроки досудебного расследования дела Гладковского продлены до мая 2020 года.





Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет с бывшего чиновника СНБО Олега Гладковского. Об этом РБК-Украина рассказал его адвокат Руслан Волынец.

"Сегодня суд удовлетворил нашу просьбу и отменил обязательство носить электронный браслет для Гладковского", - отметил Волынец.

Он также подчеркнул, что другие обязательства - запрет на выезд за пределы Киевской области без разрешения следствия - по ходатайству прокуратуры продлили до 20 февраля 2020 года.

По словам защитника, за время расследования Гладковский был допрошен всего один раз.

Напомним, в октябре Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей с альтернативой выхода под залог на сумму более 10 млн гривен. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявлял, что освобождение бывшего чиновника не позволит ему сбежать.

Гладковскому инкриминировали злоупотребление служебным положением и недекларирование доходов. В частности, его подозревают в том, что лоббировал оборонный контракт для компании "Богдан Моторс". Также, по данным следствия, он не задекларировал доходы жены. Речь идет о сумме порядка 150 тыс. долларов, которые она получила от сдачи в аренду элитной недвижимости.