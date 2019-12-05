 

Экс-нардепу Сольвару в деле о компенсации на жилье суд избрал меру пресечения

Политика Вчера, 19:5947
Экс-нардепу Сольвару в деле о компенсации на жилье суд избрал меру пресечения
Отмечается, что судья применил меру пресечения народному депутату VII созыва в виде залога в размере 370 тыс грн.

Судья первой инстанции Высшего антикоррупционного суда по ходатайству детектива Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) избрал меру пресечения экс-нардепу Руслану Сольвару, который незаконно получал компенсации на жилье в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд также возложил на подозреваемого следующие обязанности: сообщать детективам НАБУ об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве и сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины.
Напомним, 18 декабря прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратура и детективы НАБУ сообщили о подозрении екснардепу за незаконное получение 361,5 тыс гривен компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев" из-за якобы отсутствия собственного жилья в столице.
Как известно, сегодня НАБУ объявило о подозрении в незаконном получении 367 тыс. гривен компенсации за наем жилья в Киеве уже третьему бывшему нардепу.
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Теги: news, новости, Украина, Сольвар, Суд, 7dniv, 7dnivinfo  
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