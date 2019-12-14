Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда

Кузьменко вывезли в СИЗО, а рассмотрение апелляции перенесли на вторник, 24 декабря. Здание суда разблокировали.

Отметим, ранее полиция и нацгвардия ворвались в зал Киевского апелляционного суда, где находилась Кузьменко. Утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама и активисты, которые ее поддерживали, оставались в зале суда, требуя рассмотрения ходатайства. Всего суд блокировали около 100 человек.





Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и ее адвоката принудительно вывели из зала суда после штурма силовиков. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.