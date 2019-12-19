Владельцев "евроблях" не будут штрафовать до доступной растаможки

Сообщается, что сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы общественной организации "Автоевросила" Олега Ярошевича.





В украинском правительстве в вопросе штрафов владельцев "евроблях" достигли компромисса, по условиям которого штрафы откладываются до принятия закона о доступной растаможке. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Согласно договоренностям, Кабмин на заседании 14 января рассмотрит законопроекты об упрощении ввоза автомобилей и о приостановлении применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза.