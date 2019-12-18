Группу прокуроров по делу Шеремета сменила ГПУ

Сообщается, что процессуальный надзор в производстве обеспечивают шесть прокуроров ГПУ.
"20 декабря 2019 обновлено группу прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета", - говорится в сообщении.
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) обновила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле по убийству журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 19 декабря прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, согласовывавший подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию. Он будет уволен из органов прокуратуры.