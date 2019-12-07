Украине Российский "Газпром" выплатит 3 млрд долларов долга деньгами

По его словам, предварительного соглашения удалось достичь на переговорах о транзите газа, которые состоялись в Минске, где также присутствовал Ермак.





Российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак по результатам газовых переговоров, передает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

"Мы получим транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража", - подтвердил Ермак.

Он также уточнил, что российский "Газпром" будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Более подробно об этих договоренностях относительно газа пойдет речь во время пресс-брифинга в Офисе президента, который предварительно запланирован на 21 декабря.