За годы моратория на продажу вывели почти 3 миллиона гектаров земли из госсобственности

"Мораторий за 18 лет его действия вывел 4 миллиона гектаров из-под мораторной формы. Сегодня была статистика, что у нас 10,5 млн гектаров земли. Но это не правда. Разграбили - 3 миллиона выведено в частные руки", - заявил Лещенко.

По его словам, за время действия моратория на продажу сельхозземель большая доля земель в Украине была разграблена.





За годы моратория на продажу земли в частные руки из государственной собственности были выведены около 3 миллионов гектаров земли. Об этом заявил представитель президента по вопросам земельной реформы Роман Лещенко в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина", передает РБК-Украина.