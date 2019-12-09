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Политика Сегодня, 14:0169
От прямых закупок российского газа отказалась Украина
Как отметил Оржель, пункт о прямых поставках российского газа в Украину был исключен из протокола.

Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.
"Вы увидите в протоколе то, что если потенциально (поставки) и будут осуществляться, только на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет", - сказал он.
Как заявил Оржель, для Украины очень важно, что в протоколе "нет политической цены газа".
 
 
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Теги: news, новости, Украина, Газ, транзит, 7dniv, 7dnivinfo  
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