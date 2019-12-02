Детали договоренностей с Россией по газу раскрыл Оржель

Как отметил Оржель, после достижения соглашения на политическом уровнем все контракты должны быть подписаны между компаниями.





Договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

"Что очень важно - транзит будет", - сказал он и добавил, что "Газпром" выплатит 2,9 млрд долларов до конца года по решению Стокгольмского арбитража. При этом Украина отказывается от претензий по другим искам в Стокгольме.

По его словам, контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах.

Оржель сообщил, что есть понимание о том, что тариф на транзит газа со временем будет расти. При этом он не назвал ставки транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.

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