 

Детали договоренностей с Россией по газу раскрыл Оржель

Политика Сегодня, 14:2843
Детали договоренностей с Россией по газу раскрыл Оржель
Как отметил Оржель, после достижения соглашения на политическом уровнем все контракты должны быть подписаны между компаниями.

Договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.
"Что очень важно - транзит будет", - сказал он и добавил, что "Газпром" выплатит 2,9 млрд долларов до конца года по решению Стокгольмского арбитража. При этом Украина отказывается от претензий по другим искам в Стокгольме.
По его словам, контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах.
Оржель сообщил, что есть понимание о том, что тариф на транзит газа со временем будет расти. При этом он не назвал ставки транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.
 
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Теги: news, новости, Украина, Газ, договореность, Оржель, 7dniv, 7dnivinfo  
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