Условия контракта с Украиной назвал глава "Газпрома"

Как сообщил Миллер, "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - соглашение на бронирование мощностей.





Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия подписания нового транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ.

По его словам, "Газпром" обязуется транзитировать через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа.

Кроме того, Украина гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, добавил Миллер.