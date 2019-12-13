Условия контракта с Украиной назвал глава "Газпрома"

Как сообщил Миллер, "Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а с "Нафтогазом" - соглашение на бронирование мощностей.
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер назвал условия подписания нового транзитного контракта с Украиной. Об этом сообщают российские СМИ.
По его словам, "Газпром" обязуется транзитировать через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа.
Кроме того, Украина гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифов, добавил Миллер.
Также, по его словам, соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза" предусматривает выплату по решению Стокгольмского арбитража (на сумму 3 млрд долларов, - ред.) и отказ от новых претензий, отзыв исков.