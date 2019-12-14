Данные пяти фигурантов санкционного списка террористов изменил Зеленский

В соответствии со статьей 5 закона "О санкциях" СНБО решил поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения о внесении изменений в персональные санкции.





Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 декабря 2019 "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)". Соответствующий указ №924/2019 Зеленский подписал 21 декабря.

Так, в тексте решения СНБО уточняются личные данные фигурантов списка - данные лиц, внесенных в список ошибочно из-за полного совпадения фамилии, имени и отчества, были заменены корректными данными. В частности, среди них, Позднякова Анна, Марченко Татьяна, Демченко Светлана, Полянская Оксана и Агапова Виктория.