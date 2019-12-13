 

Межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли создали в Украине

Политика Сегодня, 16:4251
Межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли создали в Украине
Так, в соответствии с указом №925/2019, президент ввел в действие решение СНБО от 20 декабря "Об усовершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли Украины". Контроль за выполнением был возложен на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны об усовершенствовании государственной политики развития спиртовой отрасли и создал межведомственную группу, которая будет заниматься данным вопросом. По этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Кроме того, указом №926/2019 Зеленский создал межведомственную группу по подготовке предложений по усовершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли.
Председателем межведомственной крупы был назначен заместитель руководителя ОП Андрея Смирнова. Группа в двухнедельный срок должна представить главе государства предложения по усовершенствованию государственной политики развития спиртовой отрасли.
Напомним, в субботу, 14 декабря, вступил в силу закон №2300 президента Владимира Зленського, который предусматривает отмену государственной монополии на производство спирта. Однако данный документ будет введен в действие только с 1 июля 2020 года.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Зеленский, группа, развитие, спиртовой, отрасли, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Решение СНБО по усилению кибербезопасности ввел в действие Зеленский
Решение СНБО по усилению кибербезопасности ввел в действие Зеленский
Сегодня, 16:47
Данные пяти фигурантов санкционного списка террористов изменил Зеленский
Данные пяти фигурантов санкционного списка террористов изменил Зеленский
Сегодня, 16:04
Закон об отмене госмонополии на производство спирта был опубликован
Закон об отмене госмонополии на производство спирта был опубликован
13-дек-2019, 15:08
Зеленский ввел в действие решение СНБО о комиссии по вопросам ОПК
Зеленский ввел в действие решение СНБО о комиссии по вопросам ОПК
8-ноя-2019, 18:28
Был внесен закон о снятии госмонополии на производство спирта
Был внесен закон о снятии госмонополии на производство спирта
23-окт-2019, 16:20

Последние новости

21:09
Политика
Указ о присвоении ряда дипломатических рангов подписал президент
21:07
Политика
О ситуации на участках разведения сообщили в штабе ООС
20:01
Политика
Секретное требование по стоимости транзита газа выдвинула Россия Украине
19:59
События
В Киеве мужчина стрелял в прохожих
19:58
Политика
Представили нового прокурора области в Сумах
18:58
Экономика
До нового минимума упал курс евро
16:50
Политика
Протокол по газу с Россией обнародовала Украина
16:47
Политика
Решение СНБО по усилению кибербезопасности ввел в действие Зеленский
16:42
Политика
Межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли создали в Украине
16:04
Политика
Данные пяти фигурантов санкционного списка террористов изменил Зеленский
14:30
Политика
Условия контракта с Украиной назвал глава "Газпрома"
14:28
Политика
Детали договоренностей с Россией по газу раскрыл Оржель
14:24
Политика
Сроки заключения контрактов по газу с Россией назвал Витренко
14:01
Политика
От прямых закупок российского газа отказалась Украина
12:06
Политика
За годы моратория на продажу вывели почти 3 миллиона гектаров земли из госсобственности
11:55
Политика
Военный бюджет США с помощью для Украины и санкциями против РФ подписал Трамп
11:49
Политика
Закон о верификации пенсий и других госвыплат вступил в силу
11:47
События
Причину пожара в колледже Одессы назвали в Кабмине
11:42
Политика / Экономика
Украине Российский "Газпром" выплатит 3 млрд долларов долга деньгами
11:30
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (21.12.19)

Новости ТОП-7

Гороскоп на сегодня (20.12.2019)525
На провал легализации игорного бизнеса резко отреагировал Зеленский445
Детали газовых переговоров с Украиной рассказали в России422
От прямых закупок российского газа отказалась Украина386
Гороскоп на сегодня (19.12.2019)340
Террористы в центре Москвы захватили здание ФСБ267
Данные пяти фигурантов санкционного списка террористов изменил Зеленский258

Досуг

Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:1877
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:5186
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:26856
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11219
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Товары для самообороны — очень популярная категория товаров среди населения больших городов
26-ноя-2019, 12:51250
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Имея участок в черте населенного пункта или за городом, многие предпочитают использовать его под строительство
18-ноя-2019, 16:59358

События

В Киеве мужчина стрелял в прохожих
В Киеве мужчина стрелял в прохожих
В результате стрельбы пострадали два человека
Сегодня, 19:5949
Причину пожара в колледже Одессы назвали в Кабмине
Причину пожара в колледже Одессы назвали в Кабмине
Пожар произошел из-за возгорания бытового электрооборудования
Сегодня, 11:4777
Более 500 игорных заведений по Украине закрыла полиция
Более 500 игорных заведений по Украине закрыла полиция
До конца дня должны прекратить деятельность всех нелегальных игорных заведений
Вчера, 21:50111
Согласовывать иски против Коломойского требует СБУ от ПриватБанка
Согласовывать иски против Коломойского требует СБУ от ПриватБанка
Соответствующее письмо направили руководству государственного Приватбанка
Вчера, 19:3997
Прокурор в деле убийства Шеремета не прошел переаттестацию в ГПУ
Прокурор в деле убийства Шеремета не прошел переаттестацию в ГПУ
Он будет уволен из органов прокуратуры
Вчера, 16:47111
Дополнительный выходной день ждет украинцев на следующей неделе
Дополнительный выходной день ждет украинцев на следующей неделе
Рождество 25 декабря стало официальным выходным совсем недавно - в 2017 году
Вчера, 16:3290
7 Днів