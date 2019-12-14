Решение СНБО по усилению кибербезопасности ввел в действие Зеленский

Так, соответствуя статье 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.





Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Кроме того, контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.