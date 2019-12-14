Решение СНБО по усилению кибербезопасности ввел в действие Зеленский

Так, соответствуя статье 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Кроме того, контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.
Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что сфера кибербезопасности является одним из важнейших приоритетов деятельности ведомства. Данилов отмечал, что защита информации является крайне важным вопросом в условиях гибридной войны.