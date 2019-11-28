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Политика Сегодня, 16:5086
Протокол по газу с Россией обнародовала Украина
Украина обнародовала протокол встречи представителей Европейского Союза, Украины и Российской Федерации, а также компаний этих стран, которая состоялась в Берлине и Минске 19 и 20 декабря. Протокол обнародован на Правительственном портале.

Протокол, составленный на русском языке, подписали:
от ЕС - вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович,
от Украины - помощник президента Украины Андрей Ермак, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель,
от РФ - вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак.
Также протокол подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.
Протокол содержит пакетные договоренности, которые включают продление транзита газа в течение пяти лет, а также урегулирование судебных претензий между сторонами.
В частности, "Газпром" выплатит "Натфтогазу" до 29 декабря 2019 года около 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. При этом протокол предусматривает отмену всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений., в т.ч. иски "Нафтогаза" на 12,2 млрд долларов и на 33 млрд куб. м газа.

Также мировое соглашение будет предусматривать прекращение Украиной всех текущих и возможных будущих требований к ПАО "Газпром", основанных на решении Антимонопольного комитета Украины, включая требования об уплате штрафа и пени (7,4 млрд долларов).
Согласно протоколу, "Газпром", обратится к ОО "Оператор газотранспортной системы Украины" для бронирования мощностей ГТС Украины в следующих объемах:
2020 г. - 65 млрд куб. м газа;
2021 г. - 40 млрд куб, и газа;
2022 г. -40 млрд куб. м газа:
2023 г. - 40 млрд куб. м газа;
2024 г. - 40 млрд куб. м газа;
при условии, что к моменту бронирования НКРЭКУ будет установлен конкурентный тариф, признаваемый "Газпромом" и соответствующий уровню газотранспортных тарифов, применяемых в странах Западной и Центральной Европы.
Протокол также предусматривает возможность продления транзитного контракта на 2025-2034 годы.
Согласно документу, Европейская комиссия гарантирует сертификацию ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" как нового оператора ГТС Украины в соответствии с нормами ЕС, в также соответствие законодательству Украины в сфере регулирования транспортировки газа требованиям ЕС.
В протоколе указывается, что стороны должны выполнить все условия и подписать соглашения между компаниями до 29 декабря 2019 года.
Кроме того, в документе предусматривается возможность покупки Украиной российского газа "с учетом принципа формирования цены на базе цены европейского хаба (NGG) за исключением обоснованной скидки с учетом объема таких поставок".
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Теги: news, новости, Украина, протокол, газ, Россия, 7dniv, 7dnivinfo  
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