Представили нового прокурора области в Сумах

Кондратенко был назначен на эту должность 20 декабря. Его представлял его заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.





В Сумах 21 декабря представили нового прокурора области, им стал Григорий Кондратенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Григорий Кондратенко родился в 1977 году в Полтавской области. В 2000 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого.