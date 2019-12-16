Преимущества новых правил пересечения границы с Россией объяснил Пристайко

По его словам, цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от украинских консулов.





Пересечение украинцами границы с Российской Федерацией на основании заграничного паспорта позволит избежать бюрократической волокиты в случае потери документа. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает РБК-Украина.

"Поездки исключительно по заграничным паспортом в РФ дают дополнительные гарантии. Потеря старой аналоговой "книжечки" - это 9 кругов ада бюрократии для возвращения в Украину. Цифровая база данных с биометрическими паспортами - это быстрый и действенный инструмент помощи от наших консулов", - заявил Пристайко.

Министр также отметил, что выезд по загранпаспорту даст возможность не допустить избежания ответственности в РФ должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство.