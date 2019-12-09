Закон о совместительстве помощников нардепов одобрил Зеленский

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.





Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законом помощники-консультанты народных депутатов, работники секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.

Также вносятся изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.