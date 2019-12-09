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Политика Сегодня, 12:4548
Закон о совместительстве помощников нардепов одобрил Зеленский
Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2313-2 о совместительстве работников патронатной службы Верховной рады. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Законом помощники-консультанты народных депутатов, работники секретариатов главы ВР, его первого заместителя и заместителя, работники секретариатов депутатских фракций (депутатских групп) исключаются из перечня лиц, на которых распространяются требования антикоррупционного законодательства в части запрета совместительства и требования о передаче другим лицам принадлежащих им предприятий и корпоративных прав.
Также вносятся изменения в примечания статьи 172-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми перечисленные лица исключаются из числа субъектов правонарушений по данной статье.
Напомним, 3 декабря парламент принял данный проект закона за основу и в целом.
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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, совместительство, помощники, нардепы, 7dniv, 7dnivinfo  
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