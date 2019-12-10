Военной помощью Украине Трамп интересовался еще за месяц до разговора с Зеленским

Как сообщается, на просьбу американского президента Департамент по управлению и бюджету сделал запрос в Пентагон о предоставлении детальной информации о военной помощи Украине.





Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп интересовался вопросом военной помощи Украине за месяц до телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, в документах, которые были сильно отредактированными, говорится о том, что Трамп интересовался военной помощью еще за месяц до телефонного разговора с украинским президентом Зеленским.

Кроме того, по данным опубликованных документов, военная помощь Украине была заблокирована Белым домом примерно через час после разговора двух президентов в июле.