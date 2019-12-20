О "новом препятствии" для обмена между Украиной и ОРДЛО заявили в МИД России

По словам Лаврова, в Париже призвали контактную группу согласовать списки "для обмена всех установленных на всех установленных".





Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно оккупированными районами Донбасса в Минске появилась "новое препятствие". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Цель - "всех на всех", но когда они все эти годы формировали списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены. Теперь в контактной группе появился новый критерий: установлены - да, но они не все "процессуально очищены". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди к Рождеству и Новому году вернулись домой", - сказал глава МИД России.

Напомним, обмен пленными между Киевом и так называемыми "ЛДНР" задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области, о чем заявили источники в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).