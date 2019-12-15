Повлиять на "ДНР" для выполнения решения "нормандской четверки" пообещали в России

Лавров отметил, что Россия готова "стараться помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому".
Россия повлияет на группировки "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы было выполнено решение "нормандской четверки". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.
"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - сказал он.
Глава российского МИД считает, что Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом.
"У меня нет сомнений, что он (Владимир Зеленский) лично, как человек, политик и президент, этого хочет. И одновременно мы видим, как в Украине есть те, кто всячески пытается помешать ему это сделать и "сохранить русофобский настрой во внешней политике", конфликт на Донбассе, который многих устраивает", - добавил он.