Повлиять на "ДНР" для выполнения решения "нормандской четверки" пообещали в России

Лавров отметил, что Россия готова "стараться помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому".





Россия повлияет на группировки "ДНР" и "ЛНР" для того, чтобы было выполнено решение "нормандской четверки". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщают росСМИ.

"Мы будем готовы в той степени, в которой мы можем, стараться ему (президенту Украины Владимиру Зеленскому) помочь, в частности будем побуждать Донецк и Луганск к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые в контактной группе по предложению "нормандского формата" будут согласовываться", - сказал он.

Глава российского МИД считает, что Зеленский хочет позитивных сдвигов в отношениях с Россией, но есть те, кто пытается помешать ему в этом.