Помощь Украине через полтора часа после звонка Трампа Зеленскому заморозил Белый дом

Как отмечает издание, чиновник Белого дома Майк Даффи спустя 91 минуту после телефонного разговора президентов США и Украины в электронном письме просил, чтобы Минобороны США "приостановило" оказание помощи в соответствии с планом администрации пересмотреть решение о выделении средств.





В Белом доме после телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского связались с представителями Пентагона и поручили приостановить выделение военной помощи Украине. Об этом сообщает BBC со ссылкой на электронные письма представителей администрации США, опубликованные некоммерческой организацией Center for Public Integrity.

"Учитывая деликатный характер запроса, я благодарен вам за то, что вы держите эту информацию в тесном контакте с теми, кто должен знать, как выполнять указания", - говорится в электронном письме.

Напомним, на прошлой неделе Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента.



