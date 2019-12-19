Обмен задерживается, потому что мы хотим вернуть максимальное количество людей - заявил Пристайко

По его словам, украинская сторона рассчитывала на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже точно готова к обмену.





Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, ведь украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".