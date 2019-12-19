Обмен задерживается, потому что мы хотим вернуть максимальное количество людей - заявил Пристайко

По его словам, украинская сторона рассчитывала на больший прогресс в вопросе обмена и согласовала одну группу людей, которая уже точно готова к обмену.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать списки на обмен, ведь украинская сторона стремится вернуть максимальное количество людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".
"Возникает вопрос: обменять их прямо сейчас или попробовать доработать списки и забрать всех, поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям к Новому году. Поэтому координатором от ОБСЕ было принято решение безотлагательно провести видеоконференцию и завершить работу над списками", - сказал Пристайко.