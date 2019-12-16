Украина не уступает ничем в газовых переговорах, - Пристайко

Глава МИД подчеркнул, что Украина отстаивает свои интересы и пытается действовать так, чтобы негативные сценарии не состоялись.





Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не уступает ничем в газовых переговорах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу".

"Мы ничем не уступаем, мы ведем эти переговоры, как мы и обещали, в рамках трехстороннего взаимодействия. Эта часть нашей газовой деятельности говорит о переподтверждения Украиной ее гарантий как надежного поставщика российского газа на европейский рынок", - сказал Пристайко.

Вместе с тем он подчеркнул, что протокол встречи представителей Европейского союза, Украины и Российской Федерации, который подписан, еще не является окончательным соглашением.

"Мы считаем, что это является достижением нашей переговорной команды. Мы знаем, насколько сложными были переговоры, потому что министерство иностранных дел является частью данного переговорного процесса долгое время, хотя ведущая роль здесь принадлежит нашим коллегам-энергетикам. Мы пытались содействовать, в частности, в том, чтобы Европейский союз стоял на защите наших интересов", - добавил министр.