На открытие Путиным ж/д отреагировали у Зеленского

В представительстве отмечают, что любой въезд на временно оккупированный Крым должен быть согласован с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.





Представительство президента Украины в оккупированном Крыму обращает внимание, что запуск железнодорожного сообщения между Россией и Крымом по Керченскому мосту является противоправным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook представительства.