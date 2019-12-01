Россия будет отстаивать права русскоязычных украинцев - заявил Лавров

Лавров продолжает называть конфликт на Донбассе "внутренним" и настаивает на выполнении минских договоренностей.
Россия будет добиваться прекращения якобы дискриминации русскоязычных граждан Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщают росСМИ.
"Мы готовы и дальше осуществлять посреднические функции в рамках контактной группы и, конечно, будем жестко добиваться прекращения "дискриминации русскоязычных граждан Украины", - сказал он.
Напомним, ранее председатель Госдумы Российской Федерации Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей". По его словам, права нацменьшинств в Украине якобы постоянно нарушаются, в частности их право на язык, "в то время как Киев вводит украинский язык как единственный государственный".