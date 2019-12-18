Условия для снятия санкций с России установили в США

DASKA предполагает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины. Поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.





Появилась обновленная версия законопроекта DASKA о санкциях против России, в которой внесены поправки, устанавливающие порядок введения и снятия санкций. Документ опубликован на сайте Конгресса США.

Снятие санкций произойдет в том случае, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором докажут, что такого вмешательства не было. Аналогичный принцип действует по санкциям из-за агрессии в отношении Украины. После подписания законопроекта Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней представить доклад, в котором будет указано, участвует ли Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или же нет.

Санкции накладываются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, поддерживающие вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т.д.

Грэм и Менендес поправками добавили еще несколько пунктов в законопроект. Так, в нем появился раздел, в котором говорится, что задачей США в отношении НАТО должно быть "заключение соглашения, по которому члены НАТО не должны приобретать оборонные технологии, несовместимые с безопасностью систем альянса".