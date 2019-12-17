Россия готова обсуждать отмену санкций против Украины и назвала условие

По его словам, инициатива об отмене санкций должна исходить от Украины. Он также подчеркнул, что Россия остается для Украины крупнейшим торговым партнером.





Российская Федерация готова рассматривать отмену санкций против Украины, если Киев инициирует этот процесс. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передают российские СМИ.

"Мы же им всегда говорили: хотите, мы даже готовы рассмотреть и вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть какая-то инициатива с вашей стороны, потому что вы их сначала ввели", - отметил Медведев.