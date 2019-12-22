Договоренность об обмене пленными подтвердила Украина

По ее словам, ТКГ достигнула соглашение о взаимном освобождении удерживаемыми лицами до конца года.





Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе подтвердила обмен пленными между Киевом и ОРДЛО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря представителя Украины в ТКГ в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы достигнута договоренность о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года, как это и предусмотрено итогам саммита лидеров стран "нормандской четверки" в Париже, - сообщила Олифер.

Напомним, ранее представитель Российской Федерации в контактной группе Борис Грызлов заявил, что условия обмена пленными были согласованы на видеоконференции, которая состоялась 23 декабря.