Задолженность перед шахтерами частично погасил Кабмин

По его словам, казначейство перечислило 322 миллиона гривен на погашение задолженности. Решение было принято на заседании Кабмина 18 декабря.





Во вторник, 23 декабря, правительство частично погасило задолженность по выплате зарплаты шахтерам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает РБК-Украина.

Напомним, Государственная казначейская служба 13 ноября перечислила деньги для выплаты зарплаты шахтерам. В целом угледобывающие предприятия получили на счета 1 млрд гривен.

Добавим, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен. Данная программа позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам.