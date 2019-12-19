Контактная группа согласовала обмен пленными до конца года

По словам Грызлова, условия были согласованы на сегодняшней видеоконференции.





Контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе согласовала условия обмена пленными до конца года. Об этом сообщил представитель России в контактной группе Борис Грызлов, передают российские СМИ.

"Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года", - отметил он.

В то же время представитель "ЛНР" Ольга Кобцева подтвердила, что обмен пройдет до конца года.

"Договоренность достигнута о том, что до конца года мы обменяемся людьми. Все детали не афишируются... Могу сказать одно: пока нет конкретных списков", - подчеркнула она.