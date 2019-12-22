Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД опубликован

Таким образом вносятся изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". В перечень участников боевых действий включаются лица, которые в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, в течение не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.





Опубликован закон о предоставлении добровольцам статуса участника боевых действий (УБД). Соответствующий документ опубликован в парламентской газете "Голос Украины".