Снижение тарифов на тепло до 30% анонсировали в Кабмине

Гончарук отметил, что с 24 декабря теплопоставщики могут перечислить платежки.





Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.

"По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - написал он.

В частности, президент Украины Владимир Зеленский сегодня на заседании Рады развития громад и территорий заявил, что платежки не должны быть для людей приговором.