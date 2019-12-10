 

Снижение тарифов на тепло до 30% анонсировали в Кабмине

Политика Сегодня, 15:4644
Снижение тарифов на тепло до 30% анонсировали в Кабмине
Гончарук отметил, что с 24 декабря теплопоставщики могут перечислить платежки.

Кабинет министров принял решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.
"По нашим расчетам, платежка за декабрь может быть уже ниже на 30%. Все соответствующие инструменты мы предоставили местной власти", - написал он.
В частности, президент Украины Владимир Зеленский сегодня на заседании Рады развития громад и территорий заявил, что платежки не должны быть для людей приговором.
"Нам постоянно все говорят, что коммунальные услуги это товар, за который нужно платить справедливую цену, что нельзя вмешиваться в работу регулятора. Мы все это всё хорошо понимаем, но есть "но". Не может "платежка" за коммуналку быть для человека приговором, и не может человек отдавать 50%, 60%, а есть случаи, когда отдает за это 70% своей заработной платы", - заявил Зеленский.
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Теги: news, новости, Украина, Тарифы, тепло, 7dniv, 7dnivinfo, отопление  
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