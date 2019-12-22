Украина вычеркнула из списков на обмен трех "беркутовцев"

По его словам, на сегодня речь идет о возможном срыве обмена пленными, который должен пройти до конца года.





Украинская сторона в ходе подготовки к обмену пленными вычеркнула из списков трех бывших "беркутовцев" - Олега Янышевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Об этом сообщил в Facebook адвокат Валентин Рыбин.

"Сегодня, 24 декабря, Украина вычеркнула из списков сотрудников "Беркута" Янышевского, Зинченко и Аброськина, а также еще нескольких человек. Такая позиция Украины является явно деструктивной, поскольку договор был "всех установленных на всех установленных". Более того, именно относительно сотрудников Беркута складывается ситуация, которая говорит о том, что ребята многие годы находятся в списках на обмен", - заявил Рыбин.

На такую новость уже отреагировали представители так называемой "Донецкой народной республики".