Закон о перезапуске ГБР подписал Зеленский

Он подписал законопроект о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию его деятельности.





Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследования. Об этом говорится на сайте Рады.

Отметим, Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования. Документом предусматривается перевод в ГБР следователей и прокуроров, которые расследовали в Генеральной прокуратуре дела Майдана.