Пересечение админграницы с Крымом упрощает Кабмин

Если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ: при наличии паспорта Украины (ID карты) или загранпаспорта гражданина Украины; при наличии информации об обучении в ЕГЭБО (Единой государственной электронной базе по вопросам образования).





Кабинет министров упрощает пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"В случае дальнейшего путешествия ребенка для выезда за границу будет применяться стандартная процедура для пересечения границы Украины", - добавил он.