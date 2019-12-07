Упорядочить оборот электронных сигарет в Украине планирует Кабмин

Гончарук отмечает, что Кабмин приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам. По его словам, оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины и должны быть ограничения на рекламу электронных сигарет и новейших табачных изделий.





Кабинет министров инициировал изменения в законодательство, которое упорядочивает оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своем Telegram-канале.