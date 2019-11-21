Двух глав ОГА уволил Зеленский

Зеленский уволил Бондаренко и Мальского из-за отсутствия результата в областях, которые они возглавляли.





Президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Об этом он заявил во время заседания Со

"Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух глав областных государственных администраций. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - заявил он

Президент поблагодарил их за работу и уволил.