Двух глав ОГА уволил Зеленский

Зеленский уволил Бондаренко и Мальского из-за отсутствия результата в областях, которые они возглавляли.
Президент Владимир Зеленский уволил главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко и главу Львовской ОГА Маркияна Мальского. Об этом он заявил во время заседания Со
"Я еще раз хочу поблагодарить всех. Поблагодарить двух глав областных государственных администраций. Я принял решение их уволить. Не потому, что они какие-то люди неопытные или не чисты на руку. А потому, что в этих двух областях мы не увидели ни одного результата", - заявил он
Президент поблагодарил их за работу и уволил.
"Поэтому я хочу поблагодарить главу Закарпатской ОГА Игоря Бондаренко. Мы вам благодарны за работу. И главе Львовского ОГА Маркиану Мальскому", - уточнил он.