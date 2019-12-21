 

Контракт на транзит газа "Нафтогаз" надеется подписать до 27 декабря

Политика / Экономика Вчера, 19:4247
Контракт на транзит газа "Нафтогаз" надеется подписать до 27 декабря
По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

Контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", - отметил Витренко.
Он добавил, что общий вариант не означает уступок с украинской стороны.
Нашли ошибку в тексте? Сообщите нам о ней: выделите текст и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
Теги: news, новости, Украина, Нафтогаз, контракт, 7dniv, 7dnivinfo  
Чекушка
Чекушка
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
«КРАСНЫЕ ЛИНИИ» ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
ЧТО ТАКОЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
КАК ПЕРЕСТРОИТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ?
Украина. Страна. Государство. Отечество
Украина. Страна. Государство. Отечество
Что такое государственная власть? Природа власти
Что такое государственная власть? Природа власти
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
Украина. Что такое внешняя политика? Взаимосвязь внешней и внутренней политики
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
«UA рулетка» – 12 внутренних конфликтов убивающих Украину
Украина. 15 направлений внутренней политики
Украина. 15 направлений внутренней политики
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое антикоррупционная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Что такое государственная информационная политика?
Почему деградировало государственное управление?
Почему деградировало государственное управление?

Новости по теме

Сроки заключения контрактов по газу с Россией назвал Витренко
Сроки заключения контрактов по газу с Россией назвал Витренко
21-дек-2019, 14:24
Забрать исковые требования против
Забрать исковые требования против "Газпрома" без компенсации невозможно - заявил Витренко
7-дек-2019, 17:10
Иск против
Иск против "Газпрома" отзовут при условии долгосрочного транзита - заявил Витренко
6-дек-2019, 19:51
Двусторонние газовые переговоры провели Украина и Россия
Двусторонние газовые переговоры провели Украина и Россия
28-ноя-2019, 21:28
На официальное предложение
На официальное предложение "Газпрома" ответил "Нафтогаз"
25-ноя-2019, 15:24

Последние новости

Вчера, 2019-12-24
21:09
Экономика
Выплату пенсий увеличил ПФУ
19:42
Политика / Экономика
Контракт на транзит газа "Нафтогаз" надеется подписать до 27 декабря
19:29
События
Без воды остались более 80 тыс. человек в Луганской области
19:10
Политика
Апелляцию на арест Кузьменко отклонил суд
18:50
Политика
Нового постпреда Украины при Совете Европы назначил Зеленский
18:45
Политика
Двух глав ОГА уволил Зеленский
16:51
Общество / Жизнь
Гороскоп на сегодня (24.12.19)
16:20
Экономика
Прогноз курса доллара на 2020 год дал эксперт
16:19
Политика
Упорядочить оборот электронных сигарет в Украине планирует Кабмин
16:15
Политика
Пересечение админграницы с Крымом упрощает Кабмин
15:53
Политика
Закон о перезапуске ГБР подписал Зеленский
15:51
События
Ракетный удар по эсминцу США в Черном море имитировала Россия
15:48
Политика
Украина вычеркнула из списков на обмен трех "беркутовцев"
15:46
Политика
Снижение тарифов на тепло до 30% анонсировали в Кабмине
15:40
Экономика
Анбандлинг "Нафтогаза" и сертификацию оператора ГТС завершил регулятор
13:08
Политика
Закон о предоставлении добровольцам статуса УБД опубликован
13:06
Политика
О макроэкономических рисках для Украины рассказал Милованов
12:59
События
В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек
11:40
Политика
Допустить иностранцев к рынку земли попросят сами фермеры
10:56
События
В Закарпатье неизвестные пытали а потом убили всех членов опергруппы СБУ

Новости ТОП-7

Гороскоп на сегодня (22.12.19)293
Прогноз курса доллара на 2020 год дал эксперт281
Прогноз курса доллара дали эксперты на конец 2019 года262
О вероятности отмены безвиза с ЕС рассказали в МИД248
Гороскоп на сегодня (23.12.19)217
Главные реформы на 2020 год назвал Милованов182
В России рассказали о цене транзита газа180

Досуг

Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Как выбрать правильный сеанс в Планете Кино
Кинозрители нынче избалованы и требуют лучшего звука, идеальной картинки и эффекта присутствия
19-дек-2019, 14:18107
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Казахстанцы активно приобретают недвижимость в Сочи
Квартиры и жилые дома в курортном городе России привлекают не только местных жителей, но и граждан иностранных государств.
19-дек-2019, 12:51120
Чекушка
Чекушка Эксклюзив
Цикл "Рождественские рассказы". В суете жизни мы часто не замечаем того, что должны были бы замечать, и не помним того, что
18-дек-2019, 07:26977
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юрист по недвижимости в Киеве и Киевской области
Юридическое сопровождение сделок с недвижимыми объектами характеризуется обширной практикой
9-дек-2019, 21:11241
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Как выбрать эффективное средство для самообороны?
Товары для самообороны — очень популярная категория товаров среди населения больших городов
26-ноя-2019, 12:51325
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Строительство коттеджа под ключ, как способ избавить себя от проблем
Имея участок в черте населенного пункта или за городом, многие предпочитают использовать его под строительство
18-ноя-2019, 16:59376

События

Без воды остались более 80 тыс. человек в Луганской области
Без воды остались более 80 тыс. человек в Луганской области
Жители остались без воды из-за отключения водоканала от электроснабжения
Вчера, 19:2978
Ракетный удар по эсминцу США в Черном море имитировала Россия
Ракетный удар по эсминцу США в Черном море имитировала Россия
Американский эсминец направлялся в Одессу
Вчера, 15:5156
В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек
В Киеве произошло ДТП с маршруткой, пострадали 7 человек
Пьяный водитель автомобиля въехал в маршрутку
Вчера, 12:5974
В Закарпатье неизвестные пытали а потом убили всех членов опергруппы СБУ
В Закарпатье неизвестные пытали а потом убили всех членов опергруппы СБУ
На одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что на Закарпатье, в районе Виноградова нашли мертвой членов опергруппы
Вчера, 10:56123
В России разбился современный истребитель Су-57
В России разбился современный истребитель Су-57
Авиакатастрофа в России произошла в 111 км от аэродрома Дземги
Вчера, 09:2877
За неделю более 11 тыс. человек заболели гриппом в Киеве
За неделю более 11 тыс. человек заболели гриппом в Киеве
В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 1,5%
23-дек-2019, 19:3389
7 Днів