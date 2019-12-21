Контракт на транзит газа "Нафтогаз" надеется подписать до 27 декабря

По его словам, 26 декабря "Нафтогаз" и "Газпром" встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.





Контракт на транзит газа через территорию Украины могут подписать до 27 декабря 2019 года. Об этом в Facebook сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом… Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных", - отметил Витренко.