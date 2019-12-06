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Политика Сегодня, 08:5129
В Японии арестовали за взятки экс-вице-министра
Акимото был старшим вице-министром правительства до октября 2018 года. Он контролировал политику правительства в сфере работы казино в рамках плана премьер-министра Синдзо Абэ по стимулированию экономики и туризма.

Токийская прокуратура арестовала правящего депутата Либерально-демократической партии Цукаса Акимото по подозрению в получении взяток от китайской компании, заинтересованной в создании казино в Японии. Об сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Было бы возмутительно, если бы заместитель министра в кабинете министров, имеющий полномочия (в отношении вопроса казино, - ред.), использовал свое положение для получения денег", - заявил руководитель парламентских дел оппозиционной Демократической партии "За народ" Казухиро Харагучи.
Прокуроры провели обыск в офисе Акимото на прошлой неделе. Сам экс-чиновник неоднократно отрицал нарушения со своей стороны.
Главный секретарь кабинета министров Есихиде Суга сказал, что не знал об аресте, но хотел бы, чтобы подготовка к комплексным курортам продвигалась как можно быстрее.
Напомним, в октябре японский министр экономики, торговли и промышленности Иссю Сугавара подал в отставку на фоне скандала с подкупом избирателей.
Скандал произошел после того, как еженедельник Shukan Bunshun опубликовал материал, где говорилось, что секретарь министра передал семье одного из его сторонников взятку в 20 тыс. йен ($185). Кроме того, он в течение многих лет дарил избирателям в качестве подкупа дыни, морепродукты и другие вещи.

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