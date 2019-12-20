Закон об отмене лицензий операторам телекоммуникаций вступил в силу

Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.





Законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию", который предусматривает отмену лицензий операторам телекоммуникаций, сегодня, 25 декабря, вступил в силу. Документ вступил в силу через 3 месяца со дня опубликования в издании "Голос Украины".