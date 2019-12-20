Из-за следственных действий не в полном объеме функционируют сервисы в Налоговой

В ведомстве пообещали, что сервисы начнут работать в штатном режиме "уже очень скоро и все смогут своевременно подать все налоговые накладные".





Государственная налоговая служба (ГНС) предупреждает, что электронные сервисы фискальной и налоговой служб работают не в полном объеме из-за следственных действий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ГНС.

"Мы искренне извиняемся за неудобства и вскоре сообщим о возобновлении работы сервиса", - говорится в сообщении.

Какой именно правоохранительный орган проводит следственные действия и в пределах какого дела, не сообщается.

Напомним, что в Украине в 2020 году планируют провести налоговую реформу, в ходе которой снизят ставки налогов с зарплат.